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Данные миллионов россиян хранились на иностранном сайте

17 декабря в 17:39 138 просмотров

Роскомнадзор обнаружил иностранный сайт, на котором находилась информация о миллионах жителей России и Казахстана. Специалисты пытаются ограничить доступ к этому порталу, сообщает телеканал «360».

Домен сайта находится на территории Франции. В базе указаны имена, отечества, фамилии людей, их домашние адреса и телефоны. Этот портал называет себя «телефонным справочником». Для поиска конкретного человека он предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа к базе с помощью платного SMS.

Роскомнадзор обратился в суд для защиты прав субъекта персональных данных. Суд поддержал требование надзорного органа. Ведомство уже внесло сайт в реестр нарушителей. Следующим шагом специалистов будет ограничение доступа к сайту.


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