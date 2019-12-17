Данные миллионов россиян хранились на иностранном сайте

Роскомнадзор обнаружил иностранный сайт, на котором находилась информация о миллионах жителей России и Казахстана. Специалисты пытаются ограничить доступ к этому порталу, сообщает телеканал «360».

Домен сайта находится на территории Франции. В базе указаны имена, отечества, фамилии людей, их домашние адреса и телефоны. Этот портал называет себя «телефонным справочником». Для поиска конкретного человека он предлагает ввести номер своего мобильного и получить код доступа к базе с помощью платного SMS.

Роскомнадзор обратился в суд для защиты прав субъекта персональных данных. Суд поддержал требование надзорного органа. Ведомство уже внесло сайт в реестр нарушителей. Следующим шагом специалистов будет ограничение доступа к сайту.