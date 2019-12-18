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Тротуар под путепроводом перед ЦНТИ не очищают от снега — пензенец

18 декабря в 04:15 154 просмотра

Житель Пензы просит обратить внимание на очистку тротуара под путепроводом перед ЦНТИ.

По словам горожанина, 16 декабря тротуар не убирали.

«Прошу обратить внимание на своевременную очистку тротуара под путепроводом перед ЦНТИ от снега и наледи. Например, 16 числа всю снежную кашу с грязью с проезжей части набросали на тротуар и оставили», — пояснил он.

«Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу» информагентства, на каждое обращение будет дан ответ.

Ранее губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании обратил внимание на некачественную уборку снега в областном центре. Он отпустил мэра Андрея Лузгина с планерки на объезд города с целью контроля данных работ.


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