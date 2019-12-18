По словам горожанина, 16 декабря тротуар не убирали.
«Прошу обратить внимание на своевременную очистку тротуара под путепроводом перед ЦНТИ от снега и наледи. Например, 16 числа всю снежную кашу с грязью с проезжей части набросали на тротуар и оставили», — пояснил он.
«Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу» информагентства, на каждое обращение будет дан ответ.
Ранее губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании обратил внимание на некачественную уборку снега в областном центре. Он отпустил мэра Андрея Лузгина с планерки на объезд города с целью контроля данных работ.