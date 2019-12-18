Библиотекари помогут пензенцам приучить детей к чтению

Какой должна быть первая встреча с книгой? Этим вопросом до сих пор задаются многие читающие родители. Во времена гаджетов и развлекательных центров увлечь детей чтением бывает очень непросто. Даже личный пример работает не всегда. Пензенцы в этом вопросе теперь смогут опереться на профессионалов. «Расчитать» ребенка помогут библиотекари.

Идея о создании в Пензе общественной организации. помогающей приучать к чтению, витала давно. Автор проекта Елена Лобанкина говорит о том, что у нового объединения задача глобальная — сделать Пензу читающим городом.

Все мероприятия организация планирует проводить на базе библиотек. Чаще всего, по признанию Елены Лобанкиной, даже у взрослого поколения читателей возникает вопрос: «А в библиотеки еще ходят?»

«Пожалуй, это самый «неудобный» вопрос для сотрудников библиотек разного уровня, поскольку, несмотря на его кажущуюся очевидность, он немедленно вызывает 10 баллов негодования из 10. Современные библиотеки меняются. И, в первую очередь, в плане организации нового подхода к читателю. Этот контакт становится более продуктивным, свободным, сокровенным, эстетичным. В бибилиотеках все время что-то происходит: выставки, встречи с интересными людьми, литературные вечера, интерактивные занятия со школьниками, лектории для молодых родителей, интеллектуальные поединки, работают кружки, студии и мастерске.», — рассказывает Елена Лобанкина.

Она подчеркивает, что в последние годы библиотеки стали неким «третьим местом» — территорией, где можно сказать «стоп» современному городскому ритму, отдохнуть, приятно провести время с книгой, с ребенком и с единомышленниками. В такой атмосфере процесс вовлечения детей в чтение окажется естественным и легким.

В «Книге жизни» планируют искать современные подходы для того, чтобы «воспитать» читателей нового поколения. В частности, будут работать читательские клубы и мастерские, проводиться игры и викторины. Многие из этих форм работы с читателем уже существуют в городе и пользуются популярностью, однако зачастую они платные. Координаторы «Книги жизни» своей работой сделают интересные литературные проекты доступными для более широкого круга горожан. Отдельные инициативы реализуются уже сейчас.

«В ноябре мы запустили проект «Академия продвинутых читателей», который представляет собой организацию современного интеллектуального и творческого отдыха в библиотеке для всей семьи. Новизна культурной разработки заключается в актуализации открытого просветительского формата на литературную тематику для всех желающих, формирующей и эстетической функций чтения», — рассказала Елена Лобанкина.

Авторы инициативы уверены, что быстро найдут единомышленников. Кроме того, проект может стать толчком к развитию культурного волонтерства.

Новая читательская среда обещает быть максимально насыщенной и образовательными событиями: обучающими квестам и квизами, поколенческими баттлами и многими другими мероприятиями.