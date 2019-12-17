В Пачелмском районе планируют возобновить работу птицефабрики

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что проект предусматривает выпуск инкубационного куриного яйца. В качестве объектов выбрали две площадки, расположенные на территории Пачелмского района. Реконструкцию намечено провести в два этапа.
Губернатор пообещал помочь в реализации проекта.
«Мы заинтересованы в развитии бизнеса на Пензенской земле. У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов, оказывает всестороннюю помощь инвесторам в открытии новых предприятий», — сказал Иван Белозерцев.
Стороны договорились взаимодействовать в рабочем порядке, при следующей встрече обсудить конкретные параметры и сроки осуществления инвестиционного проекта в Пензенской области.