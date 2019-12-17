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В Пачелмском районе планируют возобновить работу птицефабрики

17 декабря в 17:53 128 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 декабря встретился с генеральным директором агропромышленного холдинга «Дороничи» Константином Гозманом. Стороны обсудили вопрос возобновления работы птицефабрики в Пачелмском районе.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что проект предусматривает выпуск инкубационного куриного яйца. В качестве объектов выбрали две площадки, расположенные на территории Пачелмского района. Реконструкцию намечено провести в два этапа.

Губернатор пообещал помочь в реализации проекта.

«Мы заинтересованы в развитии бизнеса на Пензенской земле. У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов, оказывает всестороннюю помощь инвесторам в открытии новых предприятий», — сказал Иван Белозерцев.

Стороны договорились взаимодействовать в рабочем порядке, при следующей встрече обсудить конкретные параметры и сроки осуществления инвестиционного проекта в Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/203593/

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