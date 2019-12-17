17 декабря в пензенских магазинах должны прекратить продавать никотиносодержащее изделие под названием снюс. Такую рекомендацию представителям торговых центров и сетей дал министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков — по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Как было сказано, предпринимателям, которые проигнорируют этот совет, областное правительство больше не будет оказывать поддержку.

В табачных отделах пензенских магазинов теперь будет непросто купить «шайбу». Так из-за формы называют упаковку снюса — это никотиносодержащее изделие для рассасывания. Его было принято считать альтернативой обычным сигаретам и способом отучиться от курения. Однако, как заявили наркологи, он еще более опасен, чем сигареты. В нем содержится никотин в гораздо больших концентрациях, а значит, он практически мгновенно вызывает привыкание.

«Токсичная доза никотина для взрослого человека — от 40 до 60 миллиграммов, а в снюсах его — от 60 до 95. Вопрос в том, будет ли эффект летальным или нет», — сказал главный врач Пензенской областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Об опасности употребления снюсов наркологи рассказали предпринимателям. Специалисты объяснили, что продажа этого вещества равносильна торговле смертью. Под угрозой, в первую очередь, — дети. Как выяснилось, именно школьники являются основными потребителями снюса.

«Его попробовали и активно употребляют около 50% ребят. Такого беспрецедентного случая наезда на наших школьников, детей я не видел за всю мою карьеру», — рассказал нарколог, член Общественной палаты Пензенской области Сергей Дегтярь.

Встречу с предпринимателями организовало министерство сельского хозяйства региона по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. И, несмотря на то, что в России продажа снюсов не запрещена, власть просит пензенских бизнесменов поступить правильно не с точки зрения закона, а по соображениям морали.

«Продажа снюсов отражается на здоровье детей, несовершеннолетних подростков, которые еще не могут принимать осознанные решения. Они приобретают данные не запрещенные пока вещества, которые приводят к тяжелым последствиям», — отметил Андрей Бурлаков.

Представители торговых сетей региона согласны больше не закупать снюс у производителей. Однако возникает вопрос, что делать с остатком?

«Мы уже ничего не закупаем, а выводим товар из ассортимента, соответственно, с каждым днем остатки снижаются, но они до сих пор есть. Нужно поговорить с производителями о том, как их вернуть. Мы продаем эту продукцию только лицам старше 18, причем как альтернативу и замену сигаретам», — рассказал руководитель торговой сети Вячеслав Акуличев.

Власти региона ясно дали понять — остатки должны быть изъяты из продажи и уничтожены. За счет самих торговых сетей. Понести такие убытки готовы не все предприниматели. Одна пачка снюса стоит от 300 рублей. Запрет на реализацию этого вещества по всей России в скором времени должны обсудить в Госдуме, а пока в регионе участятся рейды со стороны общественников. Теперь их задача — проверить, что важнее для пензенских предпринимателей: моральные принципы или жажда наживы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.