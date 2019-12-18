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Общественники проверили, где в Пензе перестали продавать снюсы (видео)

18 декабря в 01:31 130 просмотров

Пока магазины откликнутся на инициативу губернатора Пензенской области о прекращении продажи снюсов на территории региона, общественники решили оповестить об этом торговцев лично. В ходе мониторинга, который они провели в Арбекове, выяснилось, что в некоторых торговых центрах жевательный никотин уже убрали из продажи.

Сутки на то, чтобы убрать все никотиносодержащие жевательные смеси с прилавков пензенских магазинов. С таким распоряжением накануне выступил губернатор Иван Белозерцев. Рекомендации уже поступили в адрес всех предпринимателей. Однако пока информацию не успели довести до самих продавцов.

Яркие разноцветные «шайбы» привлекают взгляды не столько взрослых, сколько детей. И это главная проблема. Только в одном пакетике содержится от 44 до 80 миллиграммов никотина, а концентрация в 90 миллиграммов может привести к смерти.

Несколько дней назад в Нефтекамске веществом, содержащимся в снюсе, отравилась девочка, в Крыму пятеро школьников почувствовали себя плохо, а в Железногорске чуть не погибли двое детей.

В торговых точках снюсы стараются выставлять на самое видное место. Особенно в специализированных магазинах. Именно к ним у общественников остается больше всего вопросов.

«Надо прекратить продавать их в розничной сети. Мы провели мониторинг, который показал, что некоторые работают правильно, где-то снюсы размещают на прилавках. Есть фирменные предприятия, которые предлагают такие смеси в ассортименте», — рассказала заместитель директор Союза производителей и дистрибуторов Пензенской области Наталья Рожкова.

Следить внимательнее за подростками просят и родителей. В случае выявления факта распространения снюсов среди школьников граждан просят обращаться по телефону «горячей линии» 56−33−08, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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