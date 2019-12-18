В Пензенской области начали производить крахмал (видео)

В Пензенском районе в селе Оленевке на базе крупного логистического центра открылось единственное в области предприятие по переработке картофеля. Все пусконаладочные работы линии завершены, и из клубней уже получают крахмал.

В ангарах — только качественные клубни, однако и они проходят отбор. Те, что отбракованы по размерам, пускают в производство, а раньше их просто выбрасывали.

«Главное — чтобы все было чисто. Надо отделить все от соломы, камней, перетереть на терке и подать в установку», — рассказал главный инженер завод по производству крахмала Евгений Анохин.

На получение крахмала с момента завоза картофеля требуется всего три часа. Если раньше его приходилось закупать за рубежом, то теперь на заводе в планах — перерабатывать 100 тонн картофеля в сутки, а значит получать десять тонн ценного продукта. Крахмал имеет широкую сферу применения: начиная от пищевой промышленности, где он используется как загуститель, заканчивая химической — при производстве бумаги.

«Ни в Советском Союзе, ни до этого момента в России, в Пензенской области не было таких производств. Максимум делали из картофеля спирт, но это не было экономически эффективно», — сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В 2018 году сельскохозяйственный производственный кооператив «Удача» получил субсидию для развития материально-технической базы почти на 49 миллионов рублей. Запустить завод удалось на базе крупной агрофирмы, которая реализует инвестиционный проект по созданию логистического центра по производству, переработке, фасовке, хранению и сбыту картофеля и овощей открытого грунта, плодов и ягод.

Первая партия крахмала, полученного из пензенского картофеля, в ближайшее время поступит на реализацию. В планах на 2020 год — увеличить объем производства и расширить штат сотрудников, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.