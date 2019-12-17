В Каменке открыли обновленный футбольный стадион

В городе Каменка Пензенской области в сентябре приступили к реконструкции стадиона «Дорожник». И вот спустя всего три месяца там состоялась торжественная церемония открытия спортивного объекта. Договоренности были выполнены полностью и в срок. На строительство футбольного поля с подогревом направили внушительную сумму. Работы велись в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина.

О современной тренировочной базе мечтали не только профессиональные спортсмены, но и местные мальчишки. Они смогли лично поблагодарить губернатора Ивана Белозерцева за подарок к Новому году.

«Сюда вложены очень большие средства — 75 миллионов рублей. Это поддержка президента, правительства, областные деньги. Мы это делаем для того, чтобы ребята занимались спортом, росли здоровыми и сильными. Всех поздравляю, спасибо», — сказал он.

Стадион был построен в 1980 году и за без малого 40 лет заметно обветшал. Реконструкция изменила облик спортивного объекта почти до неузнаваемости. В рамках федеральной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта в стране, рабочие смонтировали искусственное покрытие и оборудование для системы отопления футбольного поля. Средства также выделили по инвестиционному соглашению из районного бюджета.

Трибуны заново не возводили, а лишь благоустроили существующие, но уже ясно, что зрителей будет всегда много, ведь появилась возможность проводить игры в любое время суток благодаря новым четырем мачтам электроснабжения.

«Этот объект позволит воспитать хороших футболистов, которые, может, будут играть в командах премьер-лиги, или даже, в сборной России», — отметил президент межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев.

Открытие стадиона также отметили каменские «оптимисты» — так местные жители называют поклонников скандинавской ходьбы из клуба «Оптимист». Приверженцы здорового образа жизни всерьез намерены тренироваться на обновленных беговых дорожках.

«Четыре-шесть километров проходим, летом — шесть-восемь. Сейчас на стадионе будут заниматься 47 человек», — рассказал председатель клуба Иван Сердцев.

Глава региона также сообщил, что принято решение начать строительство в Каменке крытого физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью свыше 100 миллионов рублей. К работам решено приступить в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».