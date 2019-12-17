Двум жителям Бессоновского района грозит срок за кражу 200 кг металоллома (видео)

За 200 килограммов металлолома могут провести за решеткой до пяти лет. Двоих жителей Бессоновского района Пензенской области задержали при попытке вывезти с охраняемой территории изделия из черного металла.

«Не знали, что объект охраняется, потому что там всегда открыто, любой мог заехать. Мы так и сделали. Взяли эти железки для домашних нужд, хотя бы сарай покрыть, денег нет, металл сейчас очень дорого стоит», — рассказал подозреваемый.

«По данному факту было возбуждено уголовное по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировала сотрудник следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.