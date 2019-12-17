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Двум жителям Бессоновского района грозит срок за кражу 200 кг металоллома (видео)

17 декабря в 21:27 80 просмотров

За 200 килограммов металлолома могут провести за решеткой до пяти лет. Двоих жителей Бессоновского района Пензенской области задержали при попытке вывезти с охраняемой территории изделия из черного металла.

«Не знали, что объект охраняется, потому что там всегда открыто, любой мог заехать. Мы так и сделали. Взяли эти железки для домашних нужд, хотя бы сарай покрыть, денег нет, металл сейчас очень дорого стоит», — рассказал подозреваемый.

«По данному факту было возбуждено уголовное по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировала сотрудник следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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