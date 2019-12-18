В Пензе для любителей кататься возле памятника Победы нашли альтернативу (видео)

В Пензе появятся зимние горки. Это деревянные конструкции, которые будут заливать водой в морозы. Они разместятся в нескольких точках города, в числе которых — площадь имени Ленина и сквер Бессмертного полка.

Утром 17 декабря на площади Ленина вновь закипела робота. С любопытством за монтажом деревянных элементов следили дети. Взрослые сразу догадались, что в придачу к главной новогодней ели и дому Деда Мороза появится горка.

Деревянные конструкции привезли из Московской области. Их закупили по поручению

губернатора Ивана Белозерцева.

Всего в Пензе будет четыре горки. Две — на площади Ленина, причем вторая будет межсезонной, то есть с пластиковым покрытием. Еще одну установят в Могилевском дворике в Арбекове, а последнюю — в сквере Бессмертного полка, недалеко от памятника Победы.

Таким образом, по мнению чиновников, это должно решить проблему катания со склонов Монумента воинской и трудовой Славы. Ведь многие горожане считают мемориал не самым подходящим местом.

«Хочется, чтобы установленная горка стала альтернативой, потому что сейчас это очень опасно, дети могут выехать на дорогу», — сказала директор центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Елена Савельева.

На установку горок потребуется четыре дня. К 20 декабря они будут полностью готовы. Однако еще точно не ясно, когда на них смогут покататься дети: снег и минусовые температуры синоптики обещают не раньше выходных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.