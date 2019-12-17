Юных пензенцев приглашают в «Кукольный дом» на новогоднюю интермедию (видео)

Новогодняя сказка приближается. Ее готовятся подарить юным пензенцам актеры театра «Кукольный дом». Через несколько дней стартует праздничная программа, которая будет включать в себя интермедию «Суперелка» (0+) и спектакль «Тигренок и его друзья» (0+). По словам художественного руководителя кукольного театра Владимира Бирюкова, волшебная сказка детям наверняка понравится.

«Идет многоразовая съемка, в них будут участвовать все дети, а не только те, которые приглашены в кадр. Мы считаем, что Новый год — это семейный праздник, поэтому стараемся сохранить добрые традиции нашего домашнего театра», — рассказал Владимир Бирюков.

Игры, танцы, песни, конкурсы — все это ждет детей в рамках интермедии. Подхватит праздничный марафон добрый, но при этом поучительный спектакль о веселых приключениях Тигренка и Обезьянки.

Новогодние представления в «Кукольном доме» начнутся 19 декабря и закончатся 8 января, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.