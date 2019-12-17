Юных пензенцев приглашают в «Кукольный дом» на новогоднюю интермедию (видео)

«Идет многоразовая съемка, в них будут участвовать все дети, а не только те, которые приглашены в кадр. Мы считаем, что Новый год — это семейный праздник, поэтому стараемся сохранить добрые традиции нашего домашнего театра», — рассказал Владимир Бирюков.
Игры, танцы, песни, конкурсы — все это ждет детей в рамках интермедии. Подхватит праздничный марафон добрый, но при этом поучительный спектакль о веселых приключениях Тигренка и Обезьянки.
Новогодние представления в «Кукольном доме» начнутся 19 декабря и закончатся 8 января, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.