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Благодаря господдержке продукцию пензенского завода будут поставлять за рубеж (видео)

17 декабря в 23:24 182 просмотра

Государственные меры поддержки малого и среднего предпринимательства доказывают свою эффективность. В Пензе открылся новый цех малого предприятия по производству промывочных установок для механических деталей. Фактически — это своего рода стиральные машинки для станков и автомобилей. Особое внимание этому событию уделили областные власти. С помощью господдержки малое предприятие смогло оформить патент на поставку своих изделий за рубеж.

Возможно, открытие цеха на небольшом заводе, где трудятся всего 100 человек, — это маленький шаг для промышленности, но для правительства региона это значимое событие, показатель того, как действуют меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Новый цех позволит увеличить объемы производства, расширить линейку продукции и создать новые рабочие места. Особая гордость для региональной промышленности — то, что установки для промывки деталей пензенского производства есть во всех странах СНГ.

Сейчас малое и среднее предпринимательство обеспечивает больше 30% в валовом региональном продукте. И это выше, чем в среднем по России. Выше общих показателей по стране в регионе и индекс промышленного производства. В 2019 году он составил более 3%.

«На фоне роста объемов промышленного производства увеличивается и отгрузка, она тоже на уровне 7−8%, отсюда и рост заработной платы», — сказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Поддержка не только инвестиций и промышленности в целом, но и малого и среднего предпринимательства — одна из целей национального проекта в сфере экономики, который реализуется по указу президента Владимира Путина. О том, насколько перспективен малый бизнес можно судить на примере этого предприятия, если его продукция до конца года выйдет на европейский рынок. Оформить дорогостоящий патент получилось благодаря государственной поддержке, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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