Скончался ветеран пензенского хоккея Евгений Лукашин

17 декабря бывший игрок хоккейного клуба «Дизелист», один из первых чемпионов мира среди молодежных команд Евгений Лукашин скончался на 66-м году жизни.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил чемпион России, бывший игрок пензенского хоккейного клуба «Дизель» Алексей Косоуров.

«Сегодня умер один из лучших хоккеистов Пензы Евгений Лукашин, на его игру всегда собирался полный стадион. Мой отец играл вместе с ним, я его знал с детства. Он был профессионалом в своем деле и очень хорошим человеком. Очень жаль терять таких людей, это история пензенского хоккея», — рассказал он журналисту информагентства, уточнив, что о случившемся узнал от своего отца, которому позвонила жена Евгения Лукашина.

Напомним, ранее региональное министерство спорта сообщало о сборе средств для бывшего игрока хоккейного клуба «Дизелист». Они были необходимы для реабилитационных мероприятий после перенесенной Евгением Лукашиным операции.

Информационное агентство приносит соболезнования родственникам и близким ушедшей из жизни легенды пензенского хоккея.

Евгений Лукашин выступал за «Дизелист» на протяжении 12 сезонов, за которые успел забросить 201 шайбу. С этим показателем он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров пензенского хоккея.

Также Евгений Лукашин играл за куйбышевский СКА и брянскую «Десну», где завершил карьеру в возрасте 36 лет.

Яркими были и его выступления за сборную СССР. На чемпионате Европы-1973 среди юниоров он набрал 11 очков в пяти матчах, а на неофициальном чемпионате мира-1974 среди молодежи — четыре очка в пяти матчах.

С 2006 по 2008 годы Евгений Лукашин занимался тренерской деятельностью.