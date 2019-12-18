На ул. Краснова легковушка лишилась капота

В Пензе на улице Краснова утром 18 декабря произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в восемь часов утра. Судя по снимку, участником ДТП стала «девятка». У легковушки оторван бампер и сильно разбит капот. Второго участника аварии в кадре не видно.

Официальной информации нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать заноса во время гололеда и снежной каши.