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Пензенская делегация налаживает партнерство в китайской провинции

18 декабря в 09:40 40 просмотров

Делегация Пензенской области во главе с первым заместителем председателя правительства региона Виктором Кувайцевым продолжает работу в провинции Аньхой Китайской Народной Республики.

Делегация посещает промышленные и инновационные предприятия, чтобы наладить взаимовыгодные партнерства. В частности, прошла встреча с компанией, которая специализируется на разработке приложений для мобильных телефонов и инновационных программ, позволяющих распознавать голос и трансформировать его на все языки мира в режиме реального времени, сообщили в пресс-центре правительства области.

«Считаю, что IT-отрасль Пензенской области является перспективной для сотрудничества с данной компанией. Мы будем способствовать развитию новых совместных проектов», — сказал Виктор Кувайцев.

Одним из передовых инновационных предприятий провинции Аньхой является индустриальный парк авиации, где строят самолеты из композитных материалов.

«На сегодняшний день развитие отрасли производства композитов очень актуально в России. Нужно способствовать реализации совместных проектов с предприятиями Пензенской области», — отметил первый зампред.

Помимо этого, делегация посетила университеты. Там обсудили возможности стажировок пензенских студентов в Китае, а также бизнес-миссии для предприятий.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/203598/

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