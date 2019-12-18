Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенцам временно запретят парковаться на ул. Окружной
В Пензе общественница Ольга Чистякова призывает отказаться от снюсов
Комитет ЗакСобра одобрил проект запрета продажи снюсов пензенским подросткам
В центре Пензы на время Губернаторской елки изменится схема движения авто
Гришаев рассказал об итогах реализации нацпроекта БКАД
Пензенец просит заделать глубокую яму на ул. Славы
Пензенец сообщил об «отвратительной работе маршрута № 40»
На ул. Пушкина давно не горит уличный фонарь — пензенец
В Пензенской области начали производить крахмал
Общественники проверили, где в Пензе перестали продавать снюсы

Пензенцы могут сообщить о распространении снюсов «ВКонтакте»

18 декабря в 09:48 192 просмотра

В Пензе продолжается борьба с распространением опасного вещества.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «АНТИ Снюс Пенза». Пользователи могут написать в предложенных новостях о фактах распространения никотиносодержащих смесей.

Кроме того, о торговле снюсами можно сообщить по номеру 8 (8412) 56−33−08. Режим его работы — с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря обратился к пензенским магазинам с просьбой прекратить продажу этих веществ. Министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков встретился с представителями торговых сетей и центров. Они пообещали вывести снюсы из продажи.

Фотография: скриншот - https://vk.com/anti_snuspnz

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...