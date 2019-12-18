Пензенцы могут сообщить о распространении снюсов «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «АНТИ Снюс Пенза». Пользователи могут написать в предложенных новостях о фактах распространения никотиносодержащих смесей.

Кроме того, о торговле снюсами можно сообщить по номеру 8 (8412) 56−33−08. Режим его работы — с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря обратился к пензенским магазинам с просьбой прекратить продажу этих веществ. Министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков встретился с представителями торговых сетей и центров. Они пообещали вывести снюсы из продажи.