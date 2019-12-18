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В Пензе общественница Ольга Чистякова призывает отказаться от снюсов

18 декабря в 10:24 166 просмотров

Депутат пензенского ЗакСобрания и руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова призвала магазины региона отказаться от продажи снюсов — никотиносодержащих веществ — в своем аккаунте на Facebook.

«Дорогие друзья, уважаемые владельцы торговых сетей и мелких магазинов! Меня как женщину, человека с активной гражданской позицией, и, в первую очередь, как мать не может оставить равнодушной ситуация, сложившаяся вокруг продажи снюсов! Нельзя без чувства огромной тревоги думать о том, что ежедневно, ежечасно наши дети подвергаются угрозе наркотического воздействия, и я уверена, что те же мысли и чувства испытывают все родители, все граждане нашей страны. Я призываю вас отказаться от продажи этой модной заразы, тем самым подарить нам, матерям, спокойствие, а нашим детям — здоровое будущее», — написала она.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря попросил владельцев пензенских магазинов снять с продажи снюсы. Торговые сети пообещали вывести опасные вещества из оборота. Кроме того, на заседании комитета ЗакСобрания также намерены принять закон о запрете продажи снюсов подросткам.


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