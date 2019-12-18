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В центре Кузнецка разбросали копыта неизвестного животного

18 декабря в 10:47 164 просмотра

Жительница города Кузнецка Пензенской области рассказала в Сети о жуткой находке в центре.

Фотографию женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что увидела копыта неподалеку от магазина.

«Иду я, значит, и вижу это… Рядом чуть свои копыта не отбросила! Центр города, господа», — возмутилась она.

Этот пост в группе вызвал бурную дискуссию. Местные жители начали спорить, какого же животного это копыта. Некоторое предположили, что кто-то выронил свиные «ножки» и останется без холодца, другие же предположили, что это конечности козы.

«Это козьи копыта или бараньи», — написал Наиль.

«Похоже на копыта косули, может, из браконьеров кто потерял», — предположил пользователь под ником Но.

«Лосиные», — выдвинул свою версию Ильдар.

«Мы шли со школы и тоже видели их», — отметил Дмитрий.

«Вот до чего работа доводит, аж копыта отбрасывают», — пошутил Дмитрий.

Пользователи так и не пришли к единому выводу, чьи же это копыта.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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