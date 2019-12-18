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В ФРГ назвали условия введения безвизового режима для российских студентов

18 декабря в 10:59 78 просмотров

В Германии предложили ввести безвизовый режим для российских студентов. По словам уполномоченного правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирка Визе, это возможно при условии согласия всех стран — членов Шенгенской зоны.

«Мы продвигаем это предложение, как и говорил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Петербургском диалоге в Бонне. Наши позиции с партнерами по Европейскому союзу сходятся в том, что необходимо развивать контакты между обществами», — сказал он в интервью газете «Известия».

Визе отметил, что для таких обсуждений требуется время. По его мнению, процедура выдачи виз участникам программа студенческого обмена должна быть максимально доступной.

Чиновник добавил, что российские студенты чаще всего выбирают Германию для прохождения обучения за границей. В этом плане ФРГ популярнее США. Учащиеся из России — пятая по величине группа студентов в Германии. Например, в 2018 году их насчитывалось 14 тыс.


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