Пензенские магазины отказались от продажи снюсов

Тема распространения снюсов приобрела широкий резонанс. Вещество находится в свободном доступе для детей, так как не содержит табака, а только никотин. Поэтому не запрещено к продаже несовершеннолетним. Но это пока. Депутаты намерены рассмотреть проект закона Пензенской области о запрете продажи никотиносодержащих смесей подросткам. За нарушение предполагается установить штраф.

16 и 17 декабря представители Союза производителей и дистрибуторов проверили 37 объектов. В большинстве из них убрали с продажи снюсы, остальные выведут продукт до конца месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Однако опасность сохраняется: снюсы распространяют через интернет. Поэтому родителям советуют следить за активностью детей в соцсетях и мессенджерах, в каких группах они состоят, куда заходят и с кем общаются. Обо всех фактах продажи никотиносодержащих смесей можно сообщить в сообществе «АНТИ Снюс Пенза» во «ВКонтакте».

Кроме того, о торговле снюсами можно сообщить по номеру 8 (8412) 56−33−08. Режим его работы — с 9:00 до 18:00. Также информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Наркологи отмечают, что одна порция снюса содержит никотина в несколько раз больше, чем обычная сигарета. Употребление оказывает большое влияние на организм человека, особенно на растущий.

Напомним, 16 декабря губернатор Иван Белозерцев обратился к представителям пензенских торговых точек с просьбой прекратить продажу снюсов.

22 декабря 2015 года, по решению Госдумы, бездымный сосательный табак был официально запрещен в России. Поправки были внесены в статью федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Изменения также внесли в статью Кодекса об административных правонарушениях. Была предусмотрена ответственность за оптовую или розничную торговлю этого продукта. Однако с февраля 2016 года снюс начали ввозить в страну под видом жевательного табака, а после — никотиносодержащей смеси (без содержания табака). Таким образом, запрет на его продажу удалось обойти.