Гендиректор холдинга «Термодом» признан почетным профессором ПГУАС (видео)

«В инженерно-строительном институте учился я, его же окончили моя жена и сыновья. Я благодарен преподавателям за полученные знания, эти люди дали зеленый свет мне и всем остальным нашим сотрудникам», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Чествование сотрудников и выпускников ПГУАС проходило в торжественной обстановке. На сцене выступали творческие коллективы, звучали поздравления от первых лиц города и области.

«Сегодня университет может по праву гордиться своими достижениями. Проекты, которые реализуют ваши выпускники, являются лучшими в Российской Федерации. Этому есть подтверждения — высокая оценка и президента, и председателя правительства», — сказал Иван Белозерцев.

Рафик Ибрагимов рассказал, что в компании «Термодом» работает немало выпускников ПГУАС.

«Они очень востребованы у нас на предприятии. Мы всегда поддерживаем их в начале трудовой деятельности», — добавил он.

Компания «Термодом» поздравляет всех выпускников ПГУАС с юбилеем высшего строительного образования. Пусть построенные вами здания служат людям много лет, чтобы вы могли с гордостью показать детям и внукам результаты своего труда. Желаем каждому из вас высокого профессионального мастерства, успехов во всех делах, семейного благополучия и крепкого здоровья!