Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенцев приглашают на елку в зоопарк
Пензенцы могут обратиться в правительство и к губернатору через социальные сети
Пензенская новогодняя елка входит в топ-25 самых высоких в стране
Пензенские магазины отказались от продажи снюсов
Пензенцам временно запретят парковаться на ул. Окружной
В Пензе общественница Ольга Чистякова призывает отказаться от снюсов
Комитет ЗакСобра одобрил проект запрета продажи снюсов пензенским подросткам
Пензенцы могут сообщить о распространении снюсов «ВКонтакте»
В центре Пензы на время Губернаторской елки изменится схема движения авто
Гришаев рассказал об итогах реализации нацпроекта БКАД

Гендиректор холдинга «Термодом» признан почетным профессором ПГУАС (видео)

18 декабря в 11:34 170 просмотров

В ПГУАС отпраздновали 75-летие высшего строительного образования региона. Генеральному директору холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову присвоили звание почетного профессора этого вуза.

«В инженерно-строительном институте учился я, его же окончили моя жена и сыновья. Я благодарен преподавателям за полученные знания, эти люди дали зеленый свет мне и всем остальным нашим сотрудникам», — подчеркнул Рафик Ибрагимов.

Чествование сотрудников и выпускников ПГУАС проходило в торжественной обстановке. На сцене выступали творческие коллективы, звучали поздравления от первых лиц города и области.

«Сегодня университет может по праву гордиться своими достижениями. Проекты, которые реализуют ваши выпускники, являются лучшими в Российской Федерации. Этому есть подтверждения — высокая оценка и президента, и председателя правительства», — сказал Иван Белозерцев.

Рафик Ибрагимов рассказал, что в компании «Термодом» работает немало выпускников ПГУАС.

«Они очень востребованы у нас на предприятии. Мы всегда поддерживаем их в начале трудовой деятельности», — добавил он.

Компания «Термодом» поздравляет всех выпускников ПГУАС с юбилеем высшего строительного образования. Пусть построенные вами здания служат людям много лет, чтобы вы могли с гордостью показать детям и внукам результаты своего труда. Желаем каждому из вас высокого профессионального мастерства, успехов во всех делах, семейного благополучия и крепкого здоровья!


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...