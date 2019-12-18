В России летом планируют ужесточить выдачу ипотеки

В России с 1 июля планируют ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что надбавки установят в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и его первоначального взноса. Повышенные коэффициенты будут применяться при ПДН больше 50%.

Как выяснили эксперты, без изменения структуры ипотечных портфелей данная мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза. Это поможет снизить для них стимулы по выдаче кредитов заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом по ипотеке.

Таким образом, специалисты планируют увеличить запас капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, которые способны привести к снижению доходов россиян и росту цен на недвижимость. Также инициатива, по мнению экспертов, будет способствовать сбалансированности роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков.