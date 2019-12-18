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Пензенская новогодняя елка входит в топ-25 самых высоких в стране

18 декабря в 12:09 158 просмотров

Пенза вошла в топ-25 городов России с самыми высокими елками, установленными в преддверии Нового 2020 года. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

Главная новогодняя елка Пензы установлена на площади имени В. И. Ленина. Ее высота составляет 25 метров. Такой же «рост» имеют зеленые красавицы в Санкт-Петербурге, Иркутске, Самаре, Ставрополе и Кемерово. Выше всех в стране елочка в Красноярске — 55 метров. В столице России установлено 27-метровое новогоднее дерево, это не лидер топа, но зато елка — живая, а не искусственная. Также живые ели поставили в Уфе и Брянске.

Напомним, на площади в Пензе, где установлена праздничная елочка, работает домик Деда Мороза. Ежедневно до 12 января с 17:00 до 18:00 зимний волшебник ждет у себя гостей (0+). 31 декабря у дедушки будет выходной.


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