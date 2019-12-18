Пензенская новогодняя елка входит в топ-25 самых высоких в стране

Главная новогодняя елка Пензы установлена на площади имени В. И. Ленина . Ее высота составляет 25 метров. Такой же «рост» имеют зеленые красавицы в Санкт-Петербурге, Иркутске, Самаре, Ставрополе и Кемерово. Выше всех в стране елочка в Красноярске — 55 метров. В столице России установлено 27-метровое новогоднее дерево, это не лидер топа, но зато елка — живая, а не искусственная. Также живые ели поставили в Уфе и Брянске.

Напомним, на площади в Пензе, где установлена праздничная елочка, работает домик Деда Мороза. Ежедневно до 12 января с 17:00 до 18:00 зимний волшебник ждет у себя гостей (0+). 31 декабря у дедушки будет выходной.