В России нашли способ увеличения времени консервации органов для пересадки

Российские ученые разработали новую технологию, которая позволит увеличить время консервации органов для пересадки в четыре раза, пишет портал futurerussia.gov.ru.

Как сообщают эксперты, новый метод позволит увеличить в четыре раза длительность консервации органа и при этом сохранить его жизнеспособность. Технология позволяет обратимым образом остановить метаболические процессы в ткани. Для этого сначала используется раствор специального состава, далее орган помещается в герметичную камеру, куда под давлением нагнетается многокомпонентная газовая смесь. Параллельно проводится охлаждение до плюс двух-четырех градусов. Так орган хранится до трансплантации.

Ученые сообщили, что первые эксперименты по пересадке сердца были проведены на лягушках и грызунах, затем — на баранах и свиньях. Испытания доказали жизнеспособность органов. Экспериментальные работы по проверке полной работоспособности органа планируют провести в первой половине 2020 года.