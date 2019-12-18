Пензенцы могут обратиться в правительство и к губернатору через социальные сети

Региональное правительство теперь есть в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Как ранее отметили в пресс-центре, страницы направлены на информирование граждан, налаживание диалога и передачу официальной позиции органа власти.

«Я считаю это важным этапом на пути достижения максимальной открытости и доступности власти», — прокомментировал появление аккаунтов правительства региона Иван Белозерцев.

Сам же глава региона давно практикует общение с жителями Пензенской области через социальные сети. У Ивана Белозерцева есть страницы в «Одноклассниках», Instagram, Twitter. С начала декабря к губернатору можно обратиться и во «ВКонтакте».

Ранее мы публиковали список аккаунтов пензенских чиновников, созданных по поручению губернатора. Посмотреть его можно здесь.