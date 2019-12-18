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Губернатор: Наркотическая угроза жизни граждан приобретает новые формы

18 декабря в 13:27 210 просмотров

Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев 18 декабря провел в режиме видеоконференцсвязи заседание антинаркотического комитета. В нем принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Стороны обсудили положения стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Владимир Колокольцев отметил, что крайне актуальным вызовом обществу является распространение наркотиков посредством интернета.

«Не менее важным направлением остается противодействие так называемой «аптечной» наркомании. Работа по проведению проверок аптечных организаций была продолжена. С начала года их прошло более 5000, выявлено свыше 1000 административных правонарушений», — уточнил он.

Глава МВД подчеркнул, что с 1 декабря ввели уголовную ответственность за безрецептурную продажу ряда сильнодействующих препаратов, а также напомнил, что с 2020 года в России будет введена система мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Наркотическая угроза жизни и здоровью наших граждан, особенно молодежи, приобретает новые формы. Мы обязаны упреждать ее всеми способами, которые есть в нашем распоряжении, использовать современные технологии, привлекать к этой работе общественные объединения, жителей Пензенской области», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил, что в Пензенской области регулярно проводится акция «Сурский край без наркотиков». Кроме того, для местных жителей организовывают спортивные мероприятия и прочий досуг. Также действуют «горячие линии», по которым можно сообщить о том, где торгуют запрещенными веществами.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/203693/

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