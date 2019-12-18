До 1,5 млрд рублей увеличил «Молком» сумму инвестиций в модернизацию производства

«Молочный комбинат «Пензенский», который входит в группу компаний «Дамате», увеличил инвестиции в модернизацию производственных мощностей. Сумма составила полтора миллиарда рублей.

Компания вкладывает в расширение площадей собственные средства, а также пользуется кредитными ресурсами «Россельхозбанка». В настоящее время проинвестировано уже 800 млн рублей, деньги направили на улучшение инфраструктуры, повышение качества продукции и расширения ассортимента.

Модернизированы системы охлаждения ледяной воды и охлаждения воздуха для холодного склада готовой продукции. Введены в эксплуатацию новое емкостное оборудование в хранилище молока, электроподстанция и современная автоматическая станция мойки оборудования.

Помимо этого, идет реконструкция аппаратного цеха и склада готовой продукции, реализован проект с использованием искусственного интеллекта. С его помощью можно контролировать, как сотрудники выполняют регламенты по санитарии.

«На протяжении многих лет «Молком» занимает место крупнейшего молочного предприятия в Пензенской области, чья продукция знакома практически каждому жителю нашего региона. Высокое качество и безопасность были и остаются нашими главными приоритетами, поэтому мы активно инвестируем средства в модернизацию производственных мощностей, завозим современное оборудование, внедряем новейшие разработки. Значительное, почти в полтора раза, увеличение инвестиций в перевооружение позволит нам вывести комбинат на совершенно новый технологический уровень», — подчеркнул соучредитель и генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.

Благодаря инвестициям «Молком» в этом году расширил ассортимент продукции. Появилась линейка творожных десертов и муссы «Десертель». Улучшился дизайн товаров, при производстве используются современные высококачественные упаковочные материалы.

Также появились детская ряженка, которую делают по традиционной технологии, творог для питания малышей с черникой без сахара.

Продукция «Молкома» выпускается в соответствии с концепцией «Чистая этикетка». Это подразумевает простой и понятный состав, отсутствие вредных добавок, традиционную рецептуру и бережную обработку с сохранением полезных свойств молока.