Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
В Каменке инспектор пострадал от пьяного водителя
В Пензе бывший зек вернулся в колонию из-за кражи
В Городищенском районе многодетная мать заставляла пятерых детей попрошайничать
В Пачелмском районе инспектору сломали палец
В Пензе адвокат попал под статью за организацию фиктивных фирм
В Пензе заключенный сбежал ради ночи с женщиной
Пензенец в лесу разбирал на запчасти краденные авто
В Шемышейке поймали подозреваемого в краже 64 крышек для колодцев
Оставившему место ДТП пензенцу грозит срок за причинение вреда здоровью
В Пензе осудили организатора экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

Пензенцев предупреждают о новом способе мошенничества при продаже в Сети

18 декабря в 14:16 174 просмотра

В Пензе участились случаи, когда граждане становятся жертвами мошенников, покупая товары через интернет наложенным платежом.

Так, 65-летняя пензячка увидела в «Одноклассниках» заманчивое объявление. Продавец предлагал приобрести одежду по сниженным ценам. Пенсионерка заказала у него платье и кардиган. После этого с ней связалась сотрудница, сообщив, что товар придет в ближайшее к ней почтовое отделение. Деньги нужно было внести при получении посылки. Когда женщина дождалась заказ, то увидела, что внутри — ночная сорочка и мешок с песком.

«В похожей ситуации оказался житель областного центра, который заказал через интернет мобильный телефон известного бренда. Когда он получил посылку и после оплаты открыл ее, то обнаружил внутри телефон другого производителя, бывший в употреблении, без аккумуляторной батареи и зарядного устройства, а также металлические пластины, которые были использованы для утяжеления посылки», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры, чтобы установить лиц, причастных к мошенничеству.

Чтобы избежать подобного обмана, полицейские советуют вначале осмотреть полученный товар, а после вносить за него деньги. А на получение посылки наложенным платежом лучше не соглашаться.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19147313/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...