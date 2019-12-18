Пензенцев предупреждают о новом способе мошенничества при продаже в Сети

Так, 65-летняя пензячка увидела в «Одноклассниках» заманчивое объявление. Продавец предлагал приобрести одежду по сниженным ценам. Пенсионерка заказала у него платье и кардиган. После этого с ней связалась сотрудница, сообщив, что товар придет в ближайшее к ней почтовое отделение. Деньги нужно было внести при получении посылки. Когда женщина дождалась заказ, то увидела, что внутри — ночная сорочка и мешок с песком.

«В похожей ситуации оказался житель областного центра, который заказал через интернет мобильный телефон известного бренда. Когда он получил посылку и после оплаты открыл ее, то обнаружил внутри телефон другого производителя, бывший в употреблении, без аккумуляторной батареи и зарядного устройства, а также металлические пластины, которые были использованы для утяжеления посылки», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры, чтобы установить лиц, причастных к мошенничеству.

Чтобы избежать подобного обмана, полицейские советуют вначале осмотреть полученный товар, а после вносить за него деньги. А на получение посылки наложенным платежом лучше не соглашаться.