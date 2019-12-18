Иван Белозерцев передал сотрудникам МЧС ключи от новой спецтехники

«Вы всегда там, где людям нужна помощь. Для этого необходима современная техника, чтобы можно было мгновенно выехать по сигналу и выполнить стоящую перед вами задачу», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что приобретение спецавтомобилей было бы невозможным без федеральной поддержки, в том числе — реализации национальных проектов, инициированных президентом страны.

В 2019 году подразделения ГУ МЧС Пензенской области были оснащены современными образцами пожарно-технических машин почти на 50 млн рублей. Также для укомплектования противопожарной службы региона решением губернатора приобретена специальная автоцистерна тяжелого класса, сообщили в пресс-центре облправительства.

В ходе мероприятия Иван Белозерцев призвал спасателей быть особо бдительными в дни новогодних праздников.

«Население будет отдыхать, а службам экстренного реагирования придется быть в состоянии готовности, поскольку именно в этот период увеличивается опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы с вами будем и дальше работать над тем, чтобы успеть вовремя прийти на помощь для спасения жизни, здоровья и имущества жителей Пензенской области», — отметил он.