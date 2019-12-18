МегаФон установил мобильную базовую станцию для Кремлевской елки

Передвижная базовая станция связи от МегаФона была установлена в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, там нашли ель, которой в этом году выпала честь стать главной елкой страны.

«Кремлевская елка — это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», — отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров, ег возраст — 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.

«Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную елку. Готовы уже сейчас подобрать елку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», — сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.