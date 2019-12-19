На деятельность пензенского ТФОМС в 2020 году хотят направить 17,4 млрд рублей

19 декабря депутаты пензенского парламента на сессии рассмотрят во втором чтении поправки к проекту закона о бюджете территориального фонда ОМС на 2020 и плановый период 2021—2022 годов.

К законопроекту о бюджете организации поступило письмо зампреда правительства Пензенской области Андрея Бурлакова с дополнительными поправками. Согласно им, в доходной части бюджета «уменьшен размер доходов от возврата остатков межбюджeтных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медработникам в 2020 году — на 96,4 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах — на 1 011,9 тыс. рублей. Соответственно, уменьшен возврат данных средств из бюджета ТФОМС Пензенской области в бюджет федерального фонда в 2020 году — на 96,4 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах — на 1 011,9 тыс. рублей.

C учетом предложенных поправок в проект закона общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС Пензенской области по сравнению c объемом, принятым в первом чтении, останется неизменным, отмечается в пояснительной записке к законопроекты. Он составит в 2020 году 17 млрд 358 млн 614,5 тыс. рублей, в 2021 году — 18 млрд 398 млн 474,4 тыс. рублей, в 2022 году — 19 млрд 396 млн 116,6 тыс. рублей.

Также депутаты рассмотрят проект закона об увеличении доходной и расходной частей бюджета ТФОМС на 2019 год на 6 млн 794,4 тыс. рублей — в основном, за счет штрафов и иных сумм в возмещение ущерба. Эти средства направят на увеличение размера нормированного страхового запаса, который составит 1 млрд 401 млн 187,6 тыс. рублей.