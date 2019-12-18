8 лет заключения грозит молодому пензенцу за избиение человека

В пензенскую больницу с травмами попал 45-летний мужчина, врачи обратились к полицейским.

Пострадавший поступил на «скорой» от дома по проспекту Победы. В повреждениях, которые он получил, медики заподозрили криминальный характер. Сотрудники полиции приехали на вызов и стали выяснять, что же произошло.

Оказалось, что ночью мужчина поссорился с 29-летним пензенцев. В итоге тот избил его. Молодой человек не стал отрицать этого. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские напоминают: если против вас совершили преступление, нужно немедленно позвонить по телефону 02 или 102.