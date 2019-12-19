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В Пензенской области намерены запретить жечь костры на общественных территориях

19 декабря в 08:33 124 просмотра

В Пензенской области прокуратура подготовила проект о запрете разведения костров и сжигания мусора на землях общего пользования. Документ представят на сессии Законодательного Собрания 19 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что огонь можно будет разводить в отведенных муниципалитетом местах и только разрешенными способами. За нарушение предлагается установить административную ответственность.

«Законопроект планируется ввести в действие к началу пожароопасного сезона (01 .04.2020) c тем, чтобы органы местного самоуправления имели возможность скорректировать правила благоустройства, включив в них требования по использованию открытого огня на территориях общего пользования», — говорится в пояснительной записке.

Полномочия по составлению протоколов предлагается возложить на должностных лиц органов местного самоуправления.


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