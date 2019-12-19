В Пензенской области намерены запретить жечь костры на общественных территориях

В Пензенской области прокуратура подготовила проект о запрете разведения костров и сжигания мусора на землях общего пользования. Документ представят на сессии Законодательного Собрания 19 декабря.

В пояснительной записке отмечается, что огонь можно будет разводить в отведенных муниципалитетом местах и только разрешенными способами. За нарушение предлагается установить административную ответственность.

«Законопроект планируется ввести в действие к началу пожароопасного сезона (01 .04.2020) c тем, чтобы органы местного самоуправления имели возможность скорректировать правила благоустройства, включив в них требования по использованию открытого огня на территориях общего пользования», — говорится в пояснительной записке.

Полномочия по составлению протоколов предлагается возложить на должностных лиц органов местного самоуправления.