В Пензенской области намерены запретить жечь костры на общественных территориях

В пояснительной записке отмечается, что огонь можно будет разводить в отведенных муниципалитетом местах и только разрешенными способами. За нарушение предлагается установить административную ответственность.
«Законопроект планируется ввести в действие к началу пожароопасного сезона (01 .04.2020) c тем, чтобы органы местного самоуправления имели возможность скорректировать правила благоустройства, включив в них требования по использованию открытого огня на территориях общего пользования», — говорится в пояснительной записке.
Полномочия по составлению протоколов предлагается возложить на должностных лиц органов местного самоуправления.