Белозерцев потребовал обеспечить готовность экстренных служб в праздники

18 декабря состоялся учебно-методический сбор по итогам деятельности Главного управления МЧС России по Пензенской области и органов исполнительной власти в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что важно постоянно быть готовыми к отражению угроз техногенного и природного характера.

«Ряд чрезвычайных ситуаций минувшего года был обусловлен природными явлениями. Но свою роль сыграл и человеческий фактор. В Пензенской области по-прежнему очень актуальна проблема пожаров. В текущем году погибло более 80 человек, в том числе — дети. Мы все понимаем, что это страшная трагедия», — подчеркнул он.

Основные причины возникновения бытовых пожаров связаны с нарушением правил безопасности, начиная от неосторожного обращения с огнем и заканчивая эксплуатацией технически неисправных приборов, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Я требую от руководителей всех муниципальных образований взять на жесткий контроль вопрос прохождения зимнего пожароопасного сезона», — сказал Иван Белозерцев.

Он поручил усилить контроль и надзор за состоянием жилых объектов, инженерных коммуникаций и газового оборудования, как общедомового, так и внутриквартирного. Особое внимание губернатор обратил на готовность служб экстренного реагирования в целях обеспечения безопасности граждан в период новогодних праздников.

Иван Белозерцев выразил представителям системы ГО и ЧС признательность за ответственную и добросовестную работу. Коллективу регионального ГУ МЧС России он вручил почетную грамоту, а отличившимся сотрудникам — благодарности. В мероприятии также принял участие председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.