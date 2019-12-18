Пензенская молодежь пикетирует точки продажи снюсов

Общественники развернули у входа в магазин на улице Володарского плакат «Здесь торгуют смертью». Оказалось, что они пришли именно к этой торговой точке не просто так, а по обращению местных жителей. Корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» тоже приехал в здание, чтобы проверить наличие снюсов, однако продавец запер дверь.

«В городе стоит острая проблема. Многие школьники употребляют снюсы. Сегодня мы вышли с пикетом против таких веществ. Недавно губернатор обратился с заявлением о необходимости запрета продажи таких веществ. Мы поддерживаем его инициативу. Кроме того, готовится законопроект, который запретит продажу снюсов несовершеннолетним», — рассказал представитель молодых активистов Александр Агеев.

В настоящее время общественники дорабатывают и запускают интернет-акцию и намерены провести флешмоб #япротивснюса.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря попросил владельцев пензенских магазинов снять с продажи снюсы. Торговые сети пообещали вывести опасные вещества из оборота. Также в ЗакСобрании намерены принять закон о запрете продажи снюсов подросткам.