Объем доходов и расходов пензенского бюджета на 2020 год хотят увеличить на 5,2 млрд

19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области будет во втором чтении рассмотрен проект закона о бюджете региона на 2020 и плановый период 2021—2022 годов.

Докладчиком выступит министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева. Как отмечается в пояснительной записке, с учетом доработки законопроекта ко второму чтению объем доходов и расходов бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 5 млрд 175 млн 537,2 тыс. руб., он составит 61 млрд 105 млн 728,8 тыс. руб. и 61 млрд 824 млн 879,3 тыс. руб. соответственно. Дефицит бюджета на 2020 год не изменится, он составит 719 млн 150,5 тыс. руб.

В частности, обший объем доходов будет увеличен на 9,3% за счет увеличения безвозмездных поступлений на 27,3%. Они представлены дотациями (2 млрд 199 млн 568 тыс. руб.), субсидиями (2 млрд 552 млн 712,8 тыс. руб.), субвенциями (16,6 тыс. руб.) и межбюджетными трансфертами (424 млн 946 тыс. руб.).

В 2021 и 2022 годах бюджет Пензенской области станет профицитным: по прогнозу, профицит составит 603 млн 949,1 тыс. руб. и 528 млн 449,1 тыс. руб. соответственно.