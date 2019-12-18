Пензенцы смогут получить приз, оплатив электроэнергию

В Пензенской области идет предновогодняя акция «В Новый год — без долгов и хлопот!» (18+), которую проводит гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза».

До конца акции осталось менее двух недель, но у каждого клиента компании еще есть возможность стать ее участником. Для этого до 31 декабря 2019 года необходимо:

— погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2019 г.;

— оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря 2019 г.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2020 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

По итогам акции 50 потребителей, которые использовали для оплаты официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго» (6+), получат на свои лицевые счета по 1 000 рублей. 100 победителям, которые оплатили электроэнергию любыми иными способами, зачислят 500 рублей. Всем остальным участникам аннулируют 100% пени.

Более подробную информацию об акции можно посмотреть в положении на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».