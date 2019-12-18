Совет отцов Пензенской области выступил против распространения снюсов

По его словам, отцовское сообщество активно участвует в работе по профилактике распространения никотиносодержащих смесей. Проводятся беседы с детьми на собраниях в школах, среди родителей подростков. Об этом Михаил Шахов рассказал РИА Пензенской области.

«Недавно отцы Томской области нас оповестили, что пришла новая беда. Продавцы клеют объявления с рекламой снюсов и прикрепляют к ним снюсы в виде конфеток, чтобы подсадить подростков на это», — цитирует информагентство слова Михаила Шахова.

Мужчина призывает распространить эту информацию, чтобы уберечь пензенских детей от подобного способа «подсаживания» на снюсы.

«Передавайте эту информацию своим близким и знакомым, чтобы население проявило ответственность. Потому что, если не мы, то кто спасет наше будущее. Всем миром мы победим», — отметил Михаил Шахов.

Напомним, о фактах распространения снюсов можно сообщить по телефону 8 (8412) 56−33−08 (с 9:00 до 18:00), по электронной почте сomlicenz@mail.ru, а также в сообществе «АНТИ Снюс Пенза» во «ВКонтакте».