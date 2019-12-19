Пензенские депутаты решат, закрывать ли ЗАГСы в селах

Как отмечается в пояснительной записке, предложение связано с тем, что объем актовых записей в органах самоуправления в поселениях региона не превышает 50 в год. Кроме того, население может воспользоваться транспортом, чтобы добраться до райцентров, где расположены территориальные отделы ЗАГС.

Согласно проекту закона, перестанут регистрировать браки в следующих населенных пунктах области:

— Бессоновский район (Грабовский, Кижеватовский и Сосновский сельсоветы);

— Городищенский район (г. Сурск, р. п. Чаадаевка, Среднеелюзанский сельсовет);

— Земетчинский район (Кирилловский и Морсовский сельсоветы);

— Кузнецкий район (р.п. Евлашево, Анненковский, Большетруевский и Махалинский сельсоветы);

— Лунинский район (Большевьясский сельсовет);

— Мокшанский район (Нечаевский сельсовет);

— Никольский район (р.п. Сура);

— Пензенский район (р.п. Золотаревка, Алферьевский, Богословский, Воскресеновский, Ермоловский, Засечный, Леонидовский, Мичуринский и Саловский сельсоветы);

— Сердобский район (Пригородный сельсовет);

— Сосновоборский район (Индерский сельсовет).

Напомним, вопрос о целесообразности существования сельских ЗАГСов поднимали в октябре на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов. По словам начальника регионального управления ЗАГС Ларисы Кривозубовой, в некоторых из них не было ни одного факта регистрации актов гражданского состояния.