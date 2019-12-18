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В центре Пензы вспыхнула легковушка. ВИДЕО

18 декабря в 17:09 170 просмотров

В Пензе на улице Суворова произошел пожар. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 16:30 неподалеку от областной филармонии.

Судя по кадрам, горит капот легковушки. По внешнему виду она похожа на Volkswagen Golf. Рядом находился мужчина с огнетушителем. Есть ли опасность возгорания машин, которые находятся рядом — неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Спасатели просят водителей проверять электропроводку автомобилей, так как неисправные провода могут стать причиной трагедии. В случае пожаров пензенцам советуют звонить по номеру 101.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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