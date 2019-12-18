В центре Пензы вспыхнула легковушка. ВИДЕО

В Пензе на улице Суворова произошел пожар. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 16:30 неподалеку от областной филармонии.

Судя по кадрам, горит капот легковушки. По внешнему виду она похожа на Volkswagen Golf. Рядом находился мужчина с огнетушителем. Есть ли опасность возгорания машин, которые находятся рядом — неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Спасатели просят водителей проверять электропроводку автомобилей, так как неисправные провода могут стать причиной трагедии. В случае пожаров пензенцам советуют звонить по номеру 101.