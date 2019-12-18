Белозерцев ответит на вопросы пользователей «Одноклассников» в прямом эфире

20 декабря в 9 утра на странице губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в «Одноклассниках» начнется трансляция (0+), в ходе которой он ответит на вопросы подписчиков соцсети.

Как сообщает пресс-центр облправительства, трансляция будет доступна по этой ссылке: https://ok.ru/group/56185483493552/topic/150800559386032. Присылать вопросы можно уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные из них даст глава региона в прямом эфире.

«Коммуникация с жителями через социальные сети сегодня самая быстрая. Я убедился в этом, когда стал активным пользователем. Сегодня я вижу необходимость в расширении форм этого способа общения с гражданами», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, сейчас губернатор имеет официальные аккаунты в четырех социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram и Twitter. Ежедневно на них приходят от 30 до 70 обращений.

Также трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте: