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Программа по обеспечению детей-сирот жильем войдет в нацпроект

18 декабря в 17:54 92 просмотра

В правительстве России на совещании обсудили вопрос ввода программы по обеспечению квартирами детей-сирот в напроект «Жилище», который инициирован президентом Владимиром Путиным.

«Нам предстоит в ближайшие годы обеспечить жильем около 280 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей», — сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что на 2019 год софинансирование из федерального бюджета приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило около 7,4 млрд рублей. На последующие годы эта цифра увеличится до 7,7 млрд рублей в год, сообщили на сайте федерального правительства.

Отмечается, что в ближайшее время должна быть принята шестилетняя программа, в рамках которой дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть обеспечены жильем в полном объеме. Она будет зафиксирована в программе «Жилище» с установкой соответствующих показателей для субъектов Российской Федерации.


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