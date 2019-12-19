Воронков на сессии ЗакСобра расскажет о потребности школ в финансах

На сессию Законодательного Собрания 19 декабря вынесен ряд вопросов, касающихся оплаты труда педагогов и воспитателей, финансирования учреждений образования.

В частности, министр образования региона Александр Воронков представит законопроект, определяющий финансовые нормативы образовательной деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимо около 9,6 млрд рублей. Из них на дошкольное образование — 3,7 млрд рубей, на общее образование — 5,9 млрд рублей.

«Расчет норматива финансового обеспечения образовательной деятельности осуществлен исходя из достижения прогнозного уровня среднемесячного трудового дохода по Пензенской области на 2020 год в размере 28220 руб.», — отмечается в документе.

Также при расчетах исходили из количества обучающихся, класс-комплектов по состоянию на 20 сентября и по прогнозам на 20 сентября 2020 года.

Уточнения сделают после предварительного комплектования в мае 2020 года, объемов субвенций.