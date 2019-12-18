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Курсы доллара и евро начали медленно расти

18 декабря в 17:39 104 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 62,5326 руб. до 62,5831 руб., курс евро — с 69,6801 руб. до 69,6925 руб.

Золото будет стоить 2 975,68 рублей за грамм, серебро — 34,33, платина — 1 871,25, палладий — 3 895,41.


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