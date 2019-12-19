Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Пензенские магазины отказались от продажи снюсов
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Губернатор вручил сотрудникам МЧС ключи от новой спецтехники
В Пензе Леонид Левин подвел итоги деятельности нижней палаты парламента
Для пожилых пензенцев организуют доставку в больницу
В Пензе более 11 тысяч детей из малоимущих семей получат подарки
В частном секторе Пензы незаконно торговали алкоголем
Белозерцев ответит на вопросы пользователей «Одноклассников» в прямом эфире
Совет отцов Пензенской области выступил против распространения снюсов
Пензенцы смогут получить приз, оплатив электроэнергию
Пензенская молодежь пикетирует точки продажи снюсов
Белозерцев потребовал обеспечить готовность экстренных служб в праздники

Погорельцы смогут подавать документы на оказание помощи в администрацию

19 декабря в 04:38 90 просмотров

На сессии Законодательного Собрания 19 декабря глава пензенского минтруда Алексей Качан представит законопроект о наделении органов местного самоуправления полномочиями по приему документов на материальную помощь.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о предоставлении единовременной материальной помощи тем, кто потерял свое имущество из-за пожара. Документы из администраций будут передавать в Министерство труда, социaльной защиты и демографии Пензенской области.

«Потенциальными получателями единовременной материальной помощи в 2020 году могут быть 18 человек, что существенно не повлияет на нагрузку органов местного самоуправления», — говорится в документе.

Предусмотрено всего 2 848,6 тыс. рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...