Погорельцы смогут подавать документы на оказание помощи в администрацию

На сессии Законодательного Собрания 19 декабря глава пензенского минтруда Алексей Качан представит законопроект о наделении органов местного самоуправления полномочиями по приему документов на материальную помощь.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о предоставлении единовременной материальной помощи тем, кто потерял свое имущество из-за пожара. Документы из администраций будут передавать в Министерство труда, социaльной защиты и демографии Пензенской области.

«Потенциальными получателями единовременной материальной помощи в 2020 году могут быть 18 человек, что существенно не повлияет на нагрузку органов местного самоуправления», — говорится в документе.

Предусмотрено всего 2 848,6 тыс. рублей.