Губернатор поручил разработать единую концепцию подсветки зданий

Губернатор Иван Белозерцев вечером 18 декабря совершил объезд Пензы, чтобы оценить, как украсили областной центр в преддверии Нового года. Вместе с главой региона — мэр Андрей Лузгин, главный архитектор Леонид Иоффе и другие представители власти, архитекторы, застройщики.

«Мы делаем объезд, во-первых, чтобы посмотреть, как город готов к Новому году, где еще нужно добавить новогоднее оформление. Вторая задача — комплексно подойти к подсветке зданий города, чтобы она подчеркивала красоту зданий. Важно, чтобы она работала круглый год, а не только в преддверии праздника», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что подсветка должна закладываться в проекты новых домов.

Глава региона осмотрел объекты на Западной поляне, на Южной поляне, в центре города и других микрорайонах.

Губернатор поручил Андрею Лузгину подготовить список проектов по благоустройству на следующие два года.

«Проанализируйте, что есть, что еще нужно, какие архитектурные решения можно применить. По набережной, ул. Белинского, переходу с Соборной площади на ул. Кирова, очистке леса на ул. Попова. Нам нужен хороший проект, который бы работал на весь город с учетом дорожек для велосипедистов, лыжников, прогулочных зон», — пояснил он.

Иван Белозерцев добавил, что идеи должны обсуждаться с привлечением экспертов и молодежи. Также можно заимствовать опыт других городов.