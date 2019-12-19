Губернатор вручил сотрудникам МЧС ключи от новой спецтехники (видео)

Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области получили ключи от новых пожарно-спасательных машин. Их в торжественной обстановке вручил губернатор Иван Белозерцев. Церемония состоялась в рамках проведения итогов деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожарные Пензенской области станут еще мобильнее. В их автопарк поступили четыре современные машины, оборудованные всем необходимым. Это позволит существенно сократить время при тушении пожара и при проведении аварийно-спасательных работ.

В сельскую местность отправятся служить машины повышенной проходимости. Спецтехника поступит в три района: Никольский, Кузнецкий и Земетчинский. Обновить автопарк удалось за счет средств федерального и регионального бюджетов.

«Техника должна быть современной и исправной, чтобы можно было в режиме ЧС выехать по сигналу и выполнить задачу по спасению людей, тушению пожаров», — отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, в преддверии Нового года и во время зимних каникул спасателям придется нести дежурство в усиленном режиме. По статистике именно в это время возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В целом же 2019 год в Пензенской области отмечен положительно. Итоги были подведены в ходе учебно-методического сбора.

«В 2019 году на территории области зарегистрировано три ЧС. В 2018-м их было пять, то есть разница — 40%. Вместе с тем, к сожалению, смерти людей избежать не удалось, количество погибших составило пять человек. Сумма ущерба составила более 344 миллионов рублей», — прокомментировал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Сокращение количества чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера — это главный результат слаженной работы всех территориальных звеньев. Однако по-прежнему для Пензенской области актуальна проблема пожаров. В огне погибли 80 человек.

Основные причины возникновения бытовых возгораний связаны с нарушением правил безопасности, начиная от неосторожного обращения с огнем и заканчивая эксплуатацией технически неисправных приборов.

«Надзорным органам надо строже подходить к наказаниям за несоблюдение безопасности, особенно это касается потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения», — сказал глава региона.

В ходе встречи Иван Белозерцев выразил спасателям признательность за добросовестную работу. Отличившиеся сотрудники получили почетные грамоты, благодарности и памятные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.