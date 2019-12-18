В частном секторе Пензы незаконно торговали алкоголем (видео)

Продавец торговой точки пыталась убедить проверяющих, что не продавала алкоголь из-под полы, однако обман быстро раскрылся. Один из местных жителей, который в момент визита специалистов мэрии находился в магазине, даже показал, где хранятся спиртные напитки. Женщине пришлось во всем признаться.
«Администрация Пензы совместно с органами полиции еженедельно проводит рейдовые мероприятия по фактам пресечения незаконного оборота алкогольной продукции как в предприятиях торговли, так и в местах общепита», — рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.
В преддверии новогодних праздников сотрудники администрации совместно с представителями городского управления МВД проверили более 1000 предприятий, реализующих алкоголь. Выявлено более 100 нарушений, связанных с продажей спиртосодержащей продукции, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.