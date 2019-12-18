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В частном секторе Пензы незаконно торговали алкоголем (видео)

18 декабря в 19:31 28 просмотров

Сотрудники городской администрации провели рейд по торговым точкам, где нелегально реализуют алкоголь. Долго искать не пришлось, такой магазин отыскали в частном секторе Первомайского района Пензы.

Продавец торговой точки пыталась убедить проверяющих, что не продавала алкоголь из-под полы, однако обман быстро раскрылся. Один из местных жителей, который в момент визита специалистов мэрии находился в магазине, даже показал, где хранятся спиртные напитки. Женщине пришлось во всем признаться.

«Администрация Пензы совместно с органами полиции еженедельно проводит рейдовые мероприятия по фактам пресечения незаконного оборота алкогольной продукции как в предприятиях торговли, так и в местах общепита», — рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

В преддверии новогодних праздников сотрудники администрации совместно с представителями городского управления МВД проверили более 1000 предприятий, реализующих алкоголь. Выявлено более 100 нарушений, связанных с продажей спиртосодержащей продукции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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