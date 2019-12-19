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Пензячка обратилась в полицию после покупки товара в интернет-магазине (видео)

19 декабря в 00:28 162 просмотра

Пензенцы могут стать жертвами нового вида мошенничества при покупке товара в интернет-магазинах. Злоумышленники не просто отправляют заказчикам не те товары, которые были указаны на сайте, но и с помощью подручных средств делают посылки тяжелее, чтобы они стоили дороже. Полицейские зарегистрировали уже несколько таких случаев.

Людмила Еремина в социальных сетях увидела объявление о продаже одежды по низким ценам. Объявление ее заинтересовало, и пенсионерка решила изучить ассортимент. Ей приглянулись платье и кардиган. Женщина оставила заявку, после чего с ней связались представители магазина. Они рассказали, что посылку можно будет получить в ближайшем почтовом отделении, оплатив заказ. Кроме того, мошенники пообещали женщине в придачу к платью и кардигану скидку на последующие покупки. Через неделю пенсионерка пришла за посылкой, однако в почтовом отделении ее ждал неприятный сюрприз.

«На почте мне сказали, что я должна за пересылку 3478 рублей. Отдала деньги, взяла посылку, которая по весу была тяжелая, килограмма три», — рассказала потерпевшая.

«Когда она ее открыла, увидела, что платье было другой фирмы, другого размера, отсутствовал кардиган, также для увеличения веса в коробке были мешки с песком», — прокомментировали в полиции.

Этот случай — не единственный. В такой же ситуации оказался и другой пензенец, который заказал в интернете телефон. Он обнаружил в коробке старый аппарат другой марки, а также металлические пластины для утяжеления посылки.

«Уважаемые граждане, чтобы избежать подобного обмана полиция рекомендует обращать внимание на признаки потенциально опасных предложений. Необходимо выбирать способы доставки, когда товар можно осмотреть и только после этого произвести его оплату», — сказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области Андрей Шилин.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности мошенников, чтобы они понесли заслуженное наказание, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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