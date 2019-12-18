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В Пензе более 11 тысяч детей из малоимущих семей получат подарки (видео)

18 декабря в 20:36 140 просмотров

Более 11 тысяч подарков получат дети из малообеспеченных семей, находящиеся в социально опасном положении, без попечения родителей и инвалиды. Сладкие презенты приобрели за счет городского и областного бюджетов и спонсорской помощи неравнодушных пензенцев.

«В бюджете города на 2019 год предусмотрены 900 тысяч рублей для приобретения 4500 новогодних подарков для детей из семей малообеспеченных, за счет средств области по линии минтруда передано Пензе 5700 подарков. Кроме того, их вручение планируется за счет спонсорской помощи», — рассказала начальник социального управления Пензы Надежда Федонина.

25 декабря запланировано проведение городского праздника «Новогодняя елка» (0+), на которую будут приглашены более 500 детей, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания населения. Также пройдут районные торжества. Тех, кто по уважительной причине не сможет прийти за подарком, на дому лично поздравят Дедушка Мороз со Снегурочкой, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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